Янукович відшукав родинний герб, на якому зображені смугасті тварини

В Україні близько 200 осіб мають персональний герб, пише газета "Сегодня". Серед відомих власників гербів – Леонід Кучма, Володимир Литвин, Віктор Янукович.

Нинішній Президент Віктор Ющенко свого герба не має, за його словами, не вважає за потрібне. Зате він цікавиться власним родоводом і пишається тим, що знає історію свого роду до XVIII століття. Немає свого герба і у Юлії Тимошенко. А ось у Віктора Януковича герб є. Як повідомила народний депутат і радник Віктора Федоровича Ганна Герман, герб надіслали з Білорусі, де є село Януки, звідки і розішлися світом Януковичі. І нібито раніше у якихось Януковичів у цьому селі був герб, який односельці й відновили. В основі герба - золотий щит, який тримають два тигри. Знизу вгору йде чорне вістря (шеврон) і пальмові гілки. Девіз герба: I superabo – «Я все подолаю».

На гербі Леоніда Кучми зображений щит кольорів національного прапора, де небесно-золотий лев тримає в руках малий герб України. Ще один лев нависає зверху. Таку велику кількість легко пояснити: Кучма має ім’я Леонід, по гороскопу він Лев, до того ж посідав посаду Президента. Щит тримають два орли – символ Чернігівської області, звідки він родом. Девіз - Re, non verbis - «Справою, а не словами».

За матеріалами газети "Сегодня"

На малюнку - герб Леоніда Кучми