Глава Секретаріату Президента порадився з послом США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своїх діях керуватиметься виключно Конституцією, заявив глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США Вільямом ТЕЙЛОРОМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, керівник Секретаріату зазначив, що у нинішній ситуації Президент діятиме виключно в рамках українського законодавства, ухвалюючи відповідальне для країни рішення щодо майбутньої долі парламенту й уряду. За словами О.РИБАЧУКА, процедурні та нормативні протиріччя свідчать про «недосконалість конституційної реформи». Нинішня ситуація ще раз засвідчила, що «реформа потребує оптимізації», – відзначив він.

За словами глави Секретаріату, Президент протягом останнього часу неодноразово наголошував, що готовий співпрацювати з парламентом й урядом заради єдності та стабільності держави.

Керівник Секретаріату наголосив, що «голосування по кандидатурі прем’єра без подання Президента є узурпацією влади».

О.РИБАЧУК зауважив, що перед новим урядом має бути поставлено важливе завдання – не втратити темпів розвитку економіки. «В.ЮЩЕНКО переконаний, що з таким завданням може впоратися лише команда професіоналів, і її може очолити тільки та людина, яка зуміє відмовитися від вузькопартійних інтересів та візьме відповідальність за економічний розвиток країни», – додав він.

О.РИБАЧУК висловив упевненість, що неефективність політичного діалогу гальмує проведення ефективної економічної політики, що не дає змоги швидко реалізовувати план модернізації країни. «Президент України наголошує, що часи закулісних домовленостей і ситуативних рішень, які йдуть врозріз з національними інтересами та проголошеним курсом на європейську та євроатлантичну інтеграцію, повернути не вдасться», – зазначив керівник Секретаріату.

В.ТЕЙЛОР, зі свого боку, констатував, що Сполучені Штати готові й надалі підтримувати демократичні перетворення в Україні.