Захарченко підписав угоду про відведення озброєння калібром менше 100 мм

«Сьогодні я підписав документ, що закріплює припинення вогню, і ми приступимо до його виконання у встановлені терміни», — зазначається в його заяві, яка надійшла в одне зі ЗМІ бойовиків.

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Як повідомляв УНІАН,у Мінську Тристороння контактна група на чолі представників України, ОБСЄ та Росії підписали угоду про відеведення озброєнь від лінії зіткнення калібром менше 100 мм.