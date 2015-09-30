Захарченко підписав угоду про відведення озброєння калібром менше 100 мм
18:40, 30 вересня 2015Політика
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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко підписав договір про відвід у Донбасі озброєння калібром менше 100 мм.
REUTERS
«Сьогодні я підписав документ, що закріплює припинення вогню, і ми приступимо до його виконання у встановлені терміни», — зазначається в його заяві, яка надійшла в одне зі ЗМІ бойовиків.
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Як повідомляв УНІАН,у Мінську Тристороння контактна група на чолі представників України, ОБСЄ та Росії підписали угоду про відеведення озброєнь від лінії зіткнення калібром менше 100 мм.
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