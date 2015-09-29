ОБСЄ: Угода про відведення озброєння стане значним внеском у мирний процес

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав після засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Зокрема, спецпредставник ОБСЄ коментуючи підписання контактною групою угоди про відведення від лінії зіткнення озброєння калібром менше 100 мм заявив, що "це ще один важливий крок для реалізації того, що вже було погоджено у Мінську".

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"Я це кажу, так як переконаний, що зазначена угода стане істотним внеском зміцнення режиму припинення вогню та Мінського процесу в цілому", - наголосив Сайдік.

Він висловив подяку усім учасникам контактної групи, які зробили внесок у підготовку даної угоди. Також Сайдік побажав успіхів усім сторонам, які незабаром розпочнуть імплементацію угоди.

Сайдік наголосив, що підписана угода повинна бути реалізована в два етапи. "Спочатку передбачається відвести танки, потім артилерію, а потім міномети", - наголосив він.