Чи входити Нашій Україні до уряду Януковича

Думки експертів розділилися з приводу доцільності входження членів блоку “Наша Україна” до складу уряду, який може очолити лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це свідчать передані УНІАН результати експерт-опитування, проведеного Центром досліджень політичних цінностей.

Центр нагадує, що 21 липня член Партії регіонів, народний депутат Володимир ЗУБАНОВ заявив, що ряд представників блоку «Наша Україна» можуть увійти до нового уряду, який очолить Віктор ЯНУКОВИЧ.

У зв‘язку з цим Центр досліджень політичних цінностей звернувся до політичних експертів із питанням: «Чи варто представникам «Нашої України» входити до уряду В.ЯНУКОВИЧА?».

Так, на думку директора Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Костя БОНДАРЕНКО, “нашоукраїнцям” слід увійти до уряду, який очолить В.ЯНУКОВИЧ. „У будь-якому випадку варто без огляду на те, хто його очолює. Треба виходити вже не з приватних образ чи амбіцій, а брати до уваги те, що входження «Нашої України» до такого уряду сприятиме завершенню революційних процесів і об’єднанню України. А це зараз найголовніше”, - сказав експерт.

У свою чергу, голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ вважає, що якщо члени “Нашої України” увійдуть до уряду В.ЯНУКОВИЧА, то Президент України Віктор ЮЩЕНКО може потрапити “у пастку”. О.ДОНІЙ зауважив, що „Президент України і так має свою квоту (міністр оборони та міністр закордонних справ) в будь-якому уряді, незалежно від того хто його очолює. Заповнити ці дві посади «нашоукраїнціями» Президентові ніхто не заважає”. За словами політолога, “мова йде про зовсім інші міністерські портфелі. Наскільки стає відомо через витік інформації з переговорного процесу, між оточенням Президента та Партією регіонів йде мова про широкий спектр міністерств - від Міністерства внутрішніх справ до Міністерства молоді і спорту. І тут Президент може потрапити у пастку. З одного боку, Вікторові ЮЩЕНКОВІ та його оточенню хочеться, щоб якомога більше міністерських крісел опинилося під його контролем. Але насправді це може стати не його успіхом, а його поразкою”.

На переконання О.ДОНІЯ, “саме Партія регіонів зацікавлена, щоб люди Президента опинилися в Кабміні. Це жертва з боку «регіоналів», але вона на кшталт жертви пішака під час гри в шахи для того, щоби виграти стратегічний простір. “Регіоналам” потрібен Президент більше, аніж Президенту потрібні «регіонали». Якщо ЮЩЕНКО буде опонувати уряду антикризової опозиції, то у нього для цього дуже багато можливостей (згадаймо хоча б, що саме від нього залишаються залежними гепрокурор та голова СБУ). Уряду антикризової коаліції без співпраці з Президентом буде надзвичайно важко керувати країною. Якщо Президент увійде до уряду «своїми людьми», то «регіонали» намагатимуться асимілювати спочатку «людей Президента», а потім і самого Президента. І у них це цілком може вийти”.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що окремим представникам варто входити до уряду, “бо перед «Нашою Україною» стоїть нелегка дилема: вона не може покинути виконавчу владу, віддавши її на відкуп антикризовій коаліції; з іншого боку «Наша Україна» не може віддати опозиційну позицію БЮТ”. На думку політолога, “це загрожує «Нашій Україні» розчиненням в опозиційному Блоці Юлії Тимошенко чи коаліції, де домінує Партія регіонів. Очевидно, що «Нашій Україні» треба спростувати медичну метафору, згідно з якою не можна бути «трішки вагітною», тобто, залишаючись поза межами антикризової коаліції, демонструючи опозиційність, кооптувати ряд представників до уряду Віктора ЯНУКОВИЧА, якщо такий уряд відбудеться”.

Директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ також вважає, деякі представники “Нашої України” мають увійти в уряд, який очолить В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, „до складу уряду ЯНУКОВИЧА є сенс увійти кільком окремим представникам «Нашої України», а не самому блоку в широкому сенсі. Такі люди, як ЄХАНУРОВ або безпартійний ЯЦЕНЮК, увійшовши до нового уряду, зберегли б спадкоємність і дозволили б Президентові налагодити діалог з новим урядом”.

На думку експерта, “входити великим складом в уряд сенсу немає, оскільки «Наша Україна» вимушена буде нести відповідальність за його діяльність. Якщо «Наша Україна» не входить в коаліцію, то входити в уряд їй немає сенсу”.

Директор Компанії соціологічних і маркетингових досліджень ДІАЦ (м.Донецьк) Євген КОПАТЬКО переконаний, що “нашоукраїнцям” варто увійти до складу Кабміну, який очолить В.ЯНУКОВИЧ. За словами експерта, так буде ліпше, ніж розпускати парламент. “Конструктивна робота є позитивнішою за жорсткі конфліктні ситуації. Тим більше, якщо будуть повторні вибори, то “Наша Україна” отримає ще менше голосів, ніж на виборах-2006. Отже, краще працювати в цій системі і шукати компроміс з “регіоналами”, тим більше, що на особистому рівні між багатьма представниками цих сил досить добрі стосунки”, - сказав експерт.

У свою чергу, директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько КУЧЕРІВ вважає, що представника “Нашої України” не варто йти на цей крок, „ бо «Наша Україна» остаточно втратить свій електорат”. “Ті, хто віддали свої голоси цій політичній силі, голосували проти того, щоб сила, яку очолює Віктор ЯНУКОВИЧ, правила державою”, - зазначив експерт.