“Пора” попереджає ЗМІ про провокації
20:20, 24 липня 2006Політика
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проти мешканців наметових містечок
Громадянська партія “Пора” попереджає представників засобів масової інформації, що 25 липня очікуються інформаційні провокації проти мешканців наметових містечок “Пора” та Блоку Юлії Тимошенко.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГП “Пора”, провокації мають на меті забрати увагу від акцій, які “Пора” та БЮТ будуть проводити у день можливого розпуску парламенту.
Партія закликає журналістів ретельно ставитися до інформації про діяльність і заяви “Пори” та БЮТ.
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