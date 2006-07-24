“Пора” попереджає ЗМІ про провокації

Громадянська партія “Пора” попереджає представників засобів масової інформації, що 25 липня очікуються інформаційні провокації проти мешканців наметових містечок “Пора” та Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГП “Пора”, провокації мають на меті забрати увагу від акцій, які “Пора” та БЮТ будуть проводити у день можливого розпуску парламенту.

Партія закликає журналістів ретельно ставитися до інформації про діяльність і заяви “Пори” та БЮТ.