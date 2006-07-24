Обидві політичні сили розблокували вул. Грушевського

Після того, як представники Партії регіонів на вимогу представників Української народної партії розблокували проїжджу частину вулиці Грушевського біля Верховної Ради, УНП згорнула партійні намети, встановлені раніше перед парламентом. Про це УНІАН повідомили в прес-службі УНП з посиланням на координатора акції від УНП Михайла РАТУШНОГО.

Він також повідомив, що учасники акції за достроковий розпуск парламенту від УНП повернулися у базовий табір на Майдані Незалежності.

За його словами, УНП надалі продовжуватиме акції і сподівається, що інші партії підтримають її в цьому.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 17-ї години Українська народна партія встановила два намети на проїжджій частині на розі вулиць Грушевського та Шовковична. За дві години до цього активісти Партії регіонів перекрили рух по вулиці Грушевського від вулиці Шовковична до Липської.