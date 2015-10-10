Стан припинення вогню на Донбасі перейшов у перемир'я – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час всеукраїнського форуму учасників АТО у Києві.

«Вітчизняна війна за незалежність України, яка почалась у 2014 році продовжується», - заявив він.

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«Нам нарешті вдалось зупинити вогонь і стан припинення вогню уже 2 тижні перейшов у стан перемир’я», - зауважив Порошенко.

Президент додав, що останні зведення з фронту за два тижні свідчать про те, що немає бойових втрат, пострілів, хоча є втрати внаслідок підривів на розтяжках.