Стан припинення вогню на Донбасі перейшов у перемир'я – Порошенко
15:01, 10 жовтня 2015Політика
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Стан припинення вогню на Донбасі уже 2 тижні перейшов у стан перемир’я.
Порошенко / president.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час всеукраїнського форуму учасників АТО у Києві.
«Вітчизняна війна за незалежність України, яка почалась у 2014 році продовжується», - заявив він.
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«Нам нарешті вдалось зупинити вогонь і стан припинення вогню уже 2 тижні перейшов у стан перемир’я», - зауважив Порошенко.
Президент додав, що останні зведення з фронту за два тижні свідчать про те, що немає бойових втрат, пострілів, хоча є втрати внаслідок підривів на розтяжках.
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