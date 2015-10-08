Місія ОБСЄ занепокоєна обстрілом бойовиками поблизу Троїцького

Про це він сказав сьогодні на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНІАН.

Хуг розповів, що патруль місії відвідав місце інциденту поблизу Троїцького вчора вдень. Спостерігачі місії підтвердили, що по українських військових були випущені дві протитанкові керовані ракети, одна з яких призвела до поранень бійців.

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"Хоча протитанкові керовані ракети або подібні ракети ймовірно не обов'язково зазначені у доповненнях (досягнутих у Парижі - УНІАН) або Мінських домовленостях, ведення вогню з будь-якого озброєння, пістолету, рушниці або протитанкової установки є порушенням режиму припинення вогню. Ми дуже занепокоєні, що це озброєння все ще використовується", - заявив Хуг.

Водночас, він відзначив позитивні тенденції - розпочалося відведення танків від лінії розмежування на відстань 15 км з кожного боку. На його переконання, це повинно сприяти зменшенню рівня напруги на лінії зіткнення.

"Але я знову підтверджую, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ занепокоєна триваючими порушеннями режиму припинення вогню. Кожний випущений постріл на Донбасі є порушенням Мінських угод, незважаючи з якого пістолету, чи з якої зброї ведеться вогонь", - наголосив заступник голови СММ.