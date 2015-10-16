Порошенко: ЗСУ дали по зубах агресору, тепер ми можемо зосередитися на реформах

Україна має реальні успіхи у війні. Про це під час церемонії відкриття центру адмінпослуг в Одесі заявив президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНІАН.

"Виснажлива війна, яку ми ведемо, не є причиною для відсутності реформ. Ми маємо реальні успіхи у війні, ми зупинили агресора, з 1 вересня, після того, як ми почали зміни децентралізації, після того, як ми створили ефективні ВСУ, які дали по зубах агресору, ми зупинили війну на фронті. 1,5 місяця вже не стріляють, не гинуть українські герої. Ми можемо, нарешті, сконцентруватися на реформах", - заявив Порошенко.

Читайте такожШокін: немає підстав говорити про російський слід у розстрілі Небесної сотні

Раніше президент неодноразово наголошував, що на Донбасі вже кілька тижнів, як встановився стійкий режим тиші. За його словами, це ще не кінець війни, але обнадійливе перемир'я.