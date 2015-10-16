У корумпованій системі не може бути чесних політиків – Корбан

«У нас немає жодного чесного політика, тому що в корумпованій системі не може бути чесних політиків – в парламенті, наприклад, вони всі заробляють, на жаль, дуже мало», – сказав Геннадій Корбан під час національного форуму «Місцеві вибори: чесно про гроші в політиці».

Відповідаючи на запитання ведучого, звідки гроші у партії УКРОП, Корбан розповів, що партія фінансується представниками бізнесу. «Я раніше ніколи не був у політиці, я займався бізнесом. Свої гроші ми заробили в тих умовах, в яких перебувала вся країна», – зазначив він, додавши, що на нинішніх місцевих виборах від УКРОПу по всій Україні балотуються тисячі кандидатів.

Під час обговорення питання, як можна зробити бюджети міст чесними 1 прозорими, Корбан заявив, що нинішня бюджетна система не працює ефективно, «ніхто не в змозі її проконтролювати» і тому її треба демонтувати.

«У бюджетному процесі чорт ногу зломить: загальний фонд, спеціальний фонд, бюджетні статті, кожен бюджет на кожній сесії можна коригувати; ми можемо його опублікувати, а на наступній сесії його відкоригують. Послухайте, це все радянська форма управління, радянська форма бюджетування, радянська форма звітності та публікації. І ніякі громадські організації не зможуть її проконтролювати – вони не мають змоги це навіть прочитати», – сказав він.

«Поки в країні діє двоканальна бюджетна система, цей процес не буде прозорим. Бо якби міста залишали зароблені гроші у себе, а не віддавали їх в центральний бюджет, щоб потім звідти випрошувати, як це сьогодні відбувається, то, повірте мені, – була б і прозорість, і громада змогла б це все контролювати», – заявив Корбан.