У Нідерландах оскаржили проведення референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне повідомлення оприлюднене Виборчою радою Нідерландів.

«Існує апеляція на рішення Виборчої ради про проведення референдуму щодо Угоди про асоціацію з Україною», - йдеться у тексті.

У 6-денний термін ця апеляція має бути розглянута і винесено відповідне рішення.

Також повідомляється, що апеляцію подав Єрун де Крейк, який вважає, що електронна петиція щодо проведення референдуму через неповні та неточні дані не назбирала необхідну кількість підписів. «Крей вважає, що мінімальна кількість дійсних підписів (300 тис.) під заявою щодо підтримки референдуму не була зібрана, а тому Виборча рада повинна відхилити запит на його проведення», - наводить Рада аргументи позивача.

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Як повідомлялося, 14 жовтня Виборча рада Нідерландів, розглянувши відповідне звернення, ухвалила рішення щодо проведення в країні референдуму, на якому буде поставлено питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Під зверненням налічується 427 тис. 939 дійсних підписів. Явка на референдумі повинна становити не менше 30% із загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд буде вирішувати долю Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Результат референдуму має рекомендаційний характер.

Станом на сьогодні процедуру ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС повністю завершили 22 країни-члени ЄС.