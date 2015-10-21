В ЄС назвали "невдалим рішенням" референдум в Нідерландах щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною

Про це заявив на засіданні делегації Європейського парламенту, яка є складовою частиною міжпарламентського Комітету асоціації Україна-ЄС, голова підрозділу з питань «Східного партнерства» Зовнішньої служби ЄС Дірк Шубель, передає власний кореспондент УНІАН.

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«Референдум у Нідерландах – це дуже невдале рішення. Дехто називає це демократією, інші кажуть, що це дуже невдало. Задум тих, хто ініціював цей референдум, зрозумілий всім», - зазначив європейський дипломат.

При цьому він звернув увагу на те, що Угода про асоціацію вже застосовується на тимчасовій основі, наразі без поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка буде тимчасово застосовуватися з 1 січня.

«В принципі, робота щодо виконання Угоди може продовжуватися без цього. Але зрозуміло, що для повного набуття чинності процес ратифікації повинен бути завершений», - додав Шубель.

Він також наголосив, що референдум не носить зобов’язуючий характер.

«Це повідомили нам наші нідерландські колеги і запевнили, що уряд не повинен слідувати рекомендаціям такого референдуму. Це значить, що, навіть якщо і буде позитивний результат, це не означає, що воно (рішення) повинно бути виконано. Але влада, як я зрозумів, не вважає, що буде позитивний результат. Хоча проведення цього референдуму на даному етапі (ратифікації Угоди) - це не ідеальний сценарій», - наголосив європейський диплома.

Як відомо, 14 жовтня Виборча Рада Нідерландів, розглянувши відповідне звернення, ухвалила рішення щодо проведення в країні референдуму, на якому буде поставлено питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Під зверненням налічується 427 тис. 939 дійсних підписів. Явка на референдумі повинна становити не менше 30% із загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд буде вирішувати долю Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Результат референдуму має рекомендаційний характер. Його ініціатором виступила група GeenPeil, а лідером кампанії - Ян Роос (Jaan Roos), про якого відомо, що він вважає однією з причин «громадянської війни» на сході України Європейський Союз, який підписав цей документ в Києвом.

«У мене немає нічого спільного з Україною не тільки тому, що це дуже далеко, але й тому, що це дуже корумпована країна. Там триває громадянська війна, яка через Угоду про асоціацію ініційована Європейським Союзом, і, як наслідок, більше двохсот громадян Нідерландів були збиті у повітрі», - заявив він.

В ЄС з приводу референдуму зазначили, що внутрішні процедури ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС країнами-членами є питанням національної компетенції.

Станом на сьогодні вже 22 країни ЄС повідомили Генеральний Секретаріат Ради про ратифікацію даного документу.