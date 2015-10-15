Нідерланди призупинили ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС

За його результатами остаточне рішення щодо ратифікації має ухвалити парламент.

Так роз’яснили ситуацію з ратифікацією Угоди власному кореспонденту агентства УНІАН у політичній групі партії D66 в Другій Палаті (в Нідерландах двопалатна система), яка є однією з найбільших політичних партій в країні. D66 є партією ліберального напрямку і на даний час знаходиться в опозиції до уряду.

В групі нагадали, що Угода про асоціацію була ратифікована обома Палатами.

«Тим не менше, через референдум ратифікація була відкладена. D66 хоче провести цей референдум якомога скоріше. Для цього референдуму D66 почне кампанію «Так» («Так» Угоді про асоціацію)», - пояснили в парламентській групі.

Очікується, що вже за тиждень буде створена комісія для проведення референдуму, який, скоріше за все, відбудеться навесні наступного року.

Читайте такожЯкщо Нідерланди відкликають свій підпис під Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Росія отримає те, що вона хоче - Сікорський

Як відомо, 14 жовтня Виборча Рада Нідерландів, розглянувши відповідне звернення, ухвалила рішення щодо проведення у країні референдуму, на якому буде поставлене питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Під зверненням налічується 427 тис.939 дійсних підписів. Явка повинна скласти 30% із загальної кількості тих, хто має право голосу, після чого уряд має вирішити щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Результат референдуму має рекомендаційний характер.

Його ініціатором виступила група GeenPeil, а лідером кампанії - Ян Роос (Jaan Roos), про якого відомо, що він вважає, що однією з причин «громадянської війни» на Сході України є Європейський Союз, який підписав цей документ з Києвом.

«У мене немає нічого спільного з Україною не тільки тому, що це дуже далеко, але й тому, що це дуже корумпована країна. Там триває громадянська війна, яка через Угоду про асоціацію ініційована Європейським Союзом, і, як наслідок, більше двохсот громадян Нідерландів були збиті у повітрі», - заявив він.

В ЄС з цього приводу зазначили, що внутрішні процедури ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС країнами-членами є питанням національної компетенції. До моменту повної ратифікації документу Угода застосовується на тимчасовій основі - з 1 листопада 2014 року застосовується її політична частина, а з 1 січня 2016 року розпочнеться застосування документу у частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Станом на сьогодні вже 22 країни ЄС повідомили Генеральний Секретаріат Ради про ратифікацію цього документа.