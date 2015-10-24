На Сумщині виявили 14 тисяч виборчих бюлетенів з помилками

У місті Конотоп Сумської області міліція проводить перевірку за фактами виявлення 14 тисяч неякісних бюлетенів.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, сьогодні до чергової частини Конотопського міськвідділу міліції надійшли заяви з шести виборчих дільниць райцентру: голови комісій повідомили, що під час роботи з бюлетенями виявили помилки в понад 14 тис. виборчих бюлетенів.

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«Зокрема, у бюлетенях по виборах депутатів обласної ради та депутатів конотопської міськради під час їхнього друку у типографіях були допущені помилки: у бюлетенях записи прізвищ та імен депутатів, які належать до різних партій, записані під назвою однієї політичної партії», - йдеться у повідомленні.

Наразі всі події занесені до Журналу єдиного обліку, на дільниці та до друкарні направлені слідчо-оперативні групи, які будуть з’ясовувати обставини, за яких були допущені ці помилки та дії комісії, яка повинна була контролювати процес їхнього друку згідно зі ст. 75 п. 3 ЗУ «Про місцеві вибори».