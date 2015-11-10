ЄС: Урядова редакція "безвізових законів" відповідає вимогам Європи

Відповідна заява опублікована на офіційній сторінці представництва у Facebook.

Томбінський наголосив, що найбільша увага ЄС в рамках ПДВЛ прикута до антикорупційного блоку законодавства, яке створює механізми конфіскації і повернення незаконно набутих активів, передає Європейська правда.

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"Повернення активів – це ключовий компонент у боротьбі проти корупції, фінансової та економічної злочинності, а також організованої злочинності", - йдеться у заяві посла.

Томбінський окремо наголосив, що запропонований урядом пакет законопроектів відповідав мінімальному рівню вимог ЄС щодо прав держави на арешт, конфіскації та повернення активів.

"Пакет законодавства щодо повернення та конфіскації, запропонований урядом – а саме законопроекти № 2540а, 2541а, 3040 – можна вважали конструктивною законотворчою базою, яка забезпечую повну відповідність у до європейських стандартів... (...) Необхідно зазначити, що повсюди в Європі існують жорсткіші механізми, які надають (владі) потенційно більш ефективні інструменти. Водночас, пропозиція українського уряду спрямована на те, щоби якнайшвидше забезпечити найбільш термінові потреби... системи правосуддя та правоохоронних органів", - йдеться в заяві Томбінського.