Філатов перемагає на виборах мера Дніпропетровська - паралельний підрахунок штабу кандидата

Про це повідомляє прес-служба партії УКРОП.

"На виборах міського голови впевнено перемагає Борис Філатов з результатом 53.81%, що майже на 8% більше, ніж результат Олександр Вілкула (46,19%). Розрив між Борисом Філатовим та Олександром Вілкулом становить близько 25 000 голосів на користь одного з лідерів УКРОПу", - йдеться в повідомленні.

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У штабі Бориса Філатова зазначили, що різниця між конкурентами настільки значна, що перемога «укропівця» не викликає сумнівів, та подякували виборцям і журналістам за підтримку.

Як повідомляв УНІАН, кандидат у мери Дніпропетровська Борис Філатов заявляє, що голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський хоче анулювати повноваження Територіальної виборчої комісії Дніпропетровська.