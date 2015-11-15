Філатов заявляє, що Охендовський хоче анулювати повноваження ТВК Дніпропетровська

Про це Борис Філатов повідомив у Facebook.

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«Прямо зараз Охендовський збирає ЦВК, аби анулювати повноваження міської ТВК і зірвати вибори в Дніпропетровську», - стверджує Філатов.

У зв'язку з цим він звертається до лідерів парламентських фракцій, народних депутатів, міжнародних спостерігачів, журналістів, громадськості, президента України з проханням висловити чітку позицію щодо захисту волевиявлення жителів міста Дніпропетровська.