Філатов заявляє, що Охендовський хоче анулювати повноваження ТВК Дніпропетровська
22:03, 15 листопада 2015Політика
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Кандидат у мери Дніпропетровська Борис Філатов заявляє, що голова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський хоче анулювати повноваження Територіальної виборчої комісії Дніпропетровська.
Борис Філатов заявляє, що Охендовський хоче анулювати повноваження ТВК Дніпропетровська / УНІАН
Про це Борис Філатов повідомив у Facebook.
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«Прямо зараз Охендовський збирає ЦВК, аби анулювати повноваження міської ТВК і зірвати вибори в Дніпропетровську», - стверджує Філатов.
У зв'язку з цим він звертається до лідерів парламентських фракцій, народних депутатів, міжнародних спостерігачів, журналістів, громадськості, президента України з проханням висловити чітку позицію щодо захисту волевиявлення жителів міста Дніпропетровська.
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