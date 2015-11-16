Представники ОБСЄ залишиться спостерігати за виборами в Маріуполі

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в Києві під час презентації попередніх висновків і результатів спостереження за другим туром виборів міських голів в Україні.

За словами де Зулуети, більшість спостерігачів поїдуть з України після завершення встановлення результатів другого туру виборів міських голів.

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"Деякі члени нашої місії залишаться і деякі наші довгострокові спостерігачі залишаться, щоб спостерігати за виборами в Маріуполі 29 листопада", - заявила де Зулуета.

Місія БДІПЛ/ОБСЄ включає близько 320 спостерігачів, у тому числі 52 довгострокових і 240 короткострокових спостерігачів, які здійснюють спостереження за виборами міських голів у різних містах по всій території країни, а також команду з 27 експертів, які працюють у Києві. Загалом, спостерігачі представляють 44 країни.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Верховна Рада ухвалила закон про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської та Маріупольської міських рад та міських голів. Встановлено, що голосування на цих виборах пройде 29 листопада 2015 року.

14 листопада закон підписав президент Петро Порошенко.