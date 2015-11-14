Порошенко схвалив вибори в Маріуполі і Красноармійську 29 листопада

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

Документом, який був прийнятий Верховною Радою 10 листопада, призначається голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2015 року по обранню депутатів зазначених міських рад і міських голів, яке не пройшло в зазначений день, на неділю, 29 листопада 2015 року.

Закон також надає Центральній виборчій комісії повноваження по виготовленню виборчих бюлетенів для голосування на цих виборах.

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Протягом трьох днів з дня набрання чинності закону ЦВК має забезпечити прийняття актів, необхідних для його реалізації, а Кабінет Міністрів, у разі необхідності та за зверненням ЦВК, - забезпечити фінансування.

Закон набирає чинності з дня опублікування.