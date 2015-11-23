Нідерланди виступають за продовження антиросійських санкцій

Про це заявив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Берт Кундерс сьогодні на прес-конференції у Києві.

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"Я вважаю, що важливо кожного разу надавати особливого значення тому, що ми не визнаємо незаконну анексію Росією Криму, і ми продовжуємо підтримувати режим санкцій Європейського Союзу проти Криму", - заявив Кундерс.

Раніше міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом наголошував, що санкції проти Росії повинні продовжувати діяти.

"Ми належимо до тих країн-членів Європейського Союзу, які вважають, що санкції стосовно Росії повинні залишатися незмінними. Ми також вважаємо, що Росія повинна звільнити Надію Савченко та інших незаконно затриманих українських громадян", - заявила Вальстрьом.