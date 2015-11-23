Нідерланди виступають за продовження антиросійських санкцій
Нідерланди виступають за продовження санкцій, запроваджених Заходом проти Росії після анексії Криму та дестабілізації ситуації на Донбасі.
Про це заявив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Берт Кундерс сьогодні на прес-конференції у Києві.
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"Я вважаю, що важливо кожного разу надавати особливого значення тому, що ми не визнаємо незаконну анексію Росією Криму, і ми продовжуємо підтримувати режим санкцій Європейського Союзу проти Криму", - заявив Кундерс.
Раніше міністр закордонних справ Королівства Швеція Маргот Вальстрьом наголошував, що санкції проти Росії повинні продовжувати діяти.
"Ми належимо до тих країн-членів Європейського Союзу, які вважають, що санкції стосовно Росії повинні залишатися незмінними. Ми також вважаємо, що Росія повинна звільнити Надію Савченко та інших незаконно затриманих українських громадян", - заявила Вальстрьом.