Тимошенко: в КС спрацювала широка коаліція Ющенка і ПР

11:04, 28 травня 2008
Політика
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Прем`єр коментує останнє рішення

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Конституційний Суд ухвалив рішення про визнання неконституційними деяких норм закону про держбюджет-2008 на політичне замовлення Секретаріату Президента і Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила сьогодні на засіданні уряду.

«Це колосальна знищувальна акція проти, в першу чергу, України, проти народу України, проти уряду, проти коаліції, прийнята на замовній основі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр упевнена, що таке рішення Конституційний Суд ухвалив під тиском Секретаріату Президента і Партії регіонів.

«Я хочу, щоб ви знали, яка брудна і безпрецедентна боротьба на знищення ведеться з урядом, і Конституційний Суд, який представляє сьогодні політичні сили, на жаль, ухвалює замовні політичні рішення. У Конституційному Суді об`єдналися ті люди, які представляють Президента країни і Партію регіонів. Практично, там спрацювала широка коаліція», - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, рішення КС направлене на знищення всіх доходних і витратних частин державного бюджету.

Прем`єр уточнила, що йдеться про скасування цілого ряду джерел поповнення державного бюджету і Пенсійного фонду.

«Скасована норма про відрахування до фонду заробітної плати зборів на виплату пенсій. І зараз, якщо уряд і Верховна Рада терміново не ухвалять рішення для того, щоб нівелювати те, що на замовлення зробив Конституційний Суд, пенсіонери можуть залишитися без пенсій», - заявила глава уряду.

Крім того, за її словами, відповідно до рішення КС, скасовані відрахування до інших фондів загальнообов`язкового соціального страхування.

«Без джерел фінансування залишається виплата допомоги у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, по безробіттю, у зв`язку з нещасними випадками на виробництві», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також стверджує, що, відповідно до рішення КС, скасовуються акцизні збори на тютюн і спирт, а також пільговий режим сплати ПДВ сільгоспвиробниками.

«Сума втрат бюджету може у кілька разів перевищити розрахункову суму на 2008 рік. Практично, ми можемо втратити значну частину доходу бюджету», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр також повідомила, що рішенням Конституційного Суду у витратній частині бюджету скасована норма про виплату допомоги при народженні першої, другої і третьої дитини.

Крім того, за її словами, скасована норма про підвищення виплат матерям, які мають п`ятьох і більше дітей, скасовані пільги дітям війни, додаткові виплати чорнобильцям, а також інвалідам 1-ї, 2-ї і 3-ї груп.

«Знищено практично все, що відноситься до соціальних виплат», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Конституційний Суд України визнав неконституційними норми закону «Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України», якими звужуються або ліквідуються пільги і соціальні гарантії для громадян країни.

Суддя КС, доповідач з цього питання Дмитро ЛИЛАК зазначив, що припинене конституційне провадження за конституційним поданням 101 депутата щодо тих норм закону про держбюджет на 2008 рік, які ще не набули чинності.

 

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