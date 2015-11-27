Філатов склав присягу дніпропетровського міського голови

Як передає кореспондент УНІАН, присягу також прийняли всі 64 депутати міськради обрані на місцевих виборах 25 жовтня.

Голова Дніпропетровської міської виборчої комісії Валентина Панкуліч вручила Філатову посвідчення міського голови. Сесійна зала міськради була вщент заповнена людьми, гімн України виконував наживо духовий оркестр.

Водночас, депутат від фракції “Самопоміч” Артем Хмельников заявив, що сесія і підписані мером рішення будуть нелегітимними, оскільки Верховна Рада не проголосувала за складення Філатовим мандату депутата ВР.

Хмельников заявив, що його фракція на знак протесту покидає сесійну залу. В залі пролунали вигуки “Ганьба!” та “Філатов!”.

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Сам міський голова заявив журналістам, що згідно із законом він написав заяву про складення мандату депутата ВР кілька днів тому і питання в тому, чому Верховна Рада не ухвалила рішення по цій заяві.

За словами представників від «Самопомочі» та «Опозиційного блоку», законно обраний мер Борис Філатов не мав права складати присягу, оскільки Верховна Рада України не проголосувала за припинення його депутатських повноважень.

«Борис Філатов мав право скласти присягу, оскільки зареєстрований міськвиборчкомом як мер. Реєстрація відбувалася згідно із законами України про місцеві вибори та статус народного депутата України. Загальні норми закону про місцеві вибори встановлюють пакет документів, який повинен подаватися обраним мером. При цьому спеціальна норма закону про статус народного депутата передбачає, що приступити до виконання обов'язків він може після подання заяви про складання повноважень. Всі розуміють, що процес складення повноважень може затягнутися. Тому законодавець так і прописав закон, за яким депутат, який не склав повноваження, може бути обраний мером. Міськкомісія при реєстрації Філатова посилалася на статтю 3 Закону України «Про статус народного депутата України» та відповідно зареєструвала Бориса Філатова і проголосила його мером», – зазначив юрист Олександр Санжара.

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Крім того, під час засідання в. о. секретаря міськради Галина Булавка на вигуки депутатів від «Самопомочі» та «Опозиційного блоку» відповіла, що регламент не передбачає можливості ставити запитання і виносити їх на голосування, і Борис Філатов склав присягу. Після чого він оголосив перерву в засіданні і попросив усіх залишити залу.

«Ви всі були свідками того, які неподобства відбувалися в сесійній залі. Я закликаю лідера партії «Самопоміч» пана Андрія Садового розпустити фракцію «Самопоміч» в Дніпропетровській міськраді. Якщо він відповідальний політик, – мусить ухвалити таке рішення», – сказав на брифінгу мер Дніпропетровська. Причиною цього Борис Філатов вважає створення широкої коаліції за участю «Самопомочі», «Опозиційного блоку» та «Громадянської позиції».

За словами Бориса Філатова, фракція УКРОП блокуватиметься в міськраді з фракцією БПП, а на посаду секретаря міськради пропонуватиме Каміля Примакова.

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У ході сесії оголошено перерву до наступного тижня.

Як повідомляв УНІАН, позафракційний народний депутат, кандидат від партії "Всеукраїнське об`єднання патріотів - УКРОП" Борис Філатов переміг у другому турі виборів міського голови Дніпропетровська 15 листопада. За нього проголосували 184 тис. 874 виборці. Його опонент – представник "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул отримав підтримку 158 тис. 752 виборців.

Філатов написав заяву про складення повноважень народного депутата.

26 листопада Верховна Рада України не підтримала проект постанови про дострокове припинення його повноважень. За це рішення проголосували лише 207 народних депутатів із 316, зареєстрованих у сесійній залі.