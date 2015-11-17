Бориса Філатова обрано мером Дніпропетровська

Про це було оголошено на засіданні Дніпропетровської міської територіальної виборчої комісії в ніч на вівторок.

Згідно із оприлюдненим протоколом ТВК, за Філатова у другому турі виборів 15 листопада проголосувало 184 874 виборці. Його опонент – представник "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул здобув підтримку 158 752 виборців.

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Таким чином, Бориса Філатова обрано новим міським головою Дніпропетровська.

Раніше УНІАН повідомляв, що за результатами паралельного підрахунку голосів за даними спостерігачів ОПОРИ, які працювали на 100% виборчих дільниць у Дніпропетровську, кандидат у мери міста Борис Філатов перемагає на виборах із результатом 53,76%.