Екзит-пол: До Маріупольської міськради проходять "Опоблок" і "Сила людей", мер - Бойченко

Як повідомляє сайт міста Маріуполя, про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною компанією Research and Branding Group (RBG).

Згідно з оприлюдненими даними RBG, до Маріупольської міської ради проходять лише дві партії - Опозиційний блок і партія «Сила людей».

За даними екзит-полу, за "Опоблок" віддали свої голоси 66,5% виборців, за Силу людей - 10,5%.

Читайте такожПопередні результати виборів у Маріуполі та Красноармійську можуть з'явитися до півночі - ЦВК

Решта партій набрали менше від прохідних 5% і не подолали необхідного бар'єру.

Партія «Самопоміч» набрала 3,5%, «Наш край» - 2,9%.

Що стосується голосування за кандидатури в мери, то тут, за даними RBG, Вадим Бойченко впевнено перемагає в один тур - 71,7%. На другому місці - Максим Бородін з результатом 9,5%. За Юрія Тернавського віддали свої голоси 7,2%, за Григорія Шекулу - 2,2%.