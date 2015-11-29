Явка виборців у Маріуполі та Красноармійську сягнула 30% - ОПОРА

Про це йдеться у повідомленні Громадянської мережі ОПОРА, розміщеному на сайті організації.

За даними активістів ОПОРИ, зокрема в Маріуполі явка становила 29,24%, у Красноармійську 30,23%, і є нижчою за всеукраїнську під час першого туру голосування 25 жовтня (36,2%), однак вищою за показник повторного голосування 15 листопада (26,28%).

Читайте такожУ ЦВК запевняють, що голосування в Маріуполі і Красноармійську проходить "майже ідеально"

Як відомо, сьогодні відбувається останнє голосування в рамках виборчого процесу чергових місцевих виборів депутатів Красноармійської міської ради, Красноармійського міського голови та депутатів Маріупольської міської ради, Маріупольського міського голови. Всі 250 виборчих дільниць у двох містах Донеччини (213 – у Маріуполі та 37 – у Красноармійську) відкриті та працюють у штатному режимі.