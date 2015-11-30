На виборах мера Красноармійська переміг екс-мер Димитрова Требушкін - ОПОРА

Про це йдеться у повідомленні ОПОРИ.

"Взявши до уваги звіти, отримані від спостерігачів, ОПОРА вважає, що результати підрахунку на виборчих дільницях загалом відображають волевиявлення виборців", - зазначається у ньому.

Оскільки на одній з 37 дільниць (№141088) невстановленими особами було викрадено бюлетені, ОПОРА не може підтвердити загальний результат голосування.

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Однак, як зазначає організаця, цей інцидент не вплине на принциповий результат виборів міського голови, адже, за даними з дільниць, на яких результати підрахунку голосів встановлені, Требушкін отримав мінімум 79%.

Загалом у виборах мера Красноармійська брало участь 20 кандидатів.

Зазначимо, що на виборах 25 жовтня у самому Димитрові переміг висуванець "Опозиційного блоку" Олександр Брикалов, що до того був секретарем міськради.

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Під час протистояння на Грушевського в Києві Требушкін особисто возив "Беркуту" шкарпетки і сало, згодом називав нові українські влади "хунтою", а згадуючи анексію Криму, говорив, що "вдячний Путіну за те, що він зробив".

Однак вже восени 2014 року він намагався балотуватися до Верховної Ради, проте зняв свою кандидатуру через появу відеоролика про те, як в Димитрові викопуються водопровідні труби під виглядом їх заміни. Автори відео стверджували, що труби вивозять у невідомому напрямку, і до цього має відношення сам мер.