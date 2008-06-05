Вірогідному послу України в Росії пригадали "сумнівні зв’язки"

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики при НаУКМА Олексій ГАРАНЬ характеризує Костянтина ГРИЩЕНКА, призначення якого послом України в Росії очікується найближчим часом, як “одного із найдосвідченіших українських дипломатів”, натомість зазначає, що його зв’язки з екс-міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ ставлять до нього багато запитань.

Про це О.ГАРАНЬ сказав в інтерв’ю УНІАН.

«Перебуваючи на посаді посла України у США в нелегкий період «касетного скандалу», а згодом очільника МЗС у першому уряді Віктора ЯНУКОВИЧА, йому довелося докласти багато зусиль для того, щоб негативне сприйняття “режиму Кучми” не було перенесене на Україну в цілому», - зазначив О.ГАРАНЬ.

Тож, на думку експерта, “професіоналізм К.ГРИЩЕНКА може сприяти пом’якшенню російсько-українських суперечок».

Водночас, наголосив О.ГАРАНЬ, «як і у випадку з призначенням К.ГРИЩЕНКА заступником секретаря РНБО, постає питання: чи він буде обстоювати позицію Президента щодо НАТО, чи позицію В.ЯНУКОВИЧА, у «тіньовому уряді» якого він також був міністром закордонних справ?”.

Крім того, нагадав О.ГАРАНЬ, під час парламентських виборів 2006 року К.ГРИЩЕНКО ішов у виборчому списку блоку «Не Так!» як член Республіканської партії, яку очолював Ю.БОЙКО, який, зауважив експерт, є “одним з найбільших проросійських лобістів, у тому числі у другому уряді В.ЯНУКОВИЧА”. Згадав експерт і роль Ю.БОЙКА у контексті компанії «Росукренерго».

На думку О.ГАРАНЯ, «це було найбільшою помилкою відомого дипломата – зв’язати своє ім’я з Ю.БОЙКОМ, більше того - стати членом його партії”. Тому, за його словами, постають питання: чи К.ГРИЩЕНКО лишається членом Республіканської партії і чи впливатимуть його зв’язки з Ю.БОЙКОМ на дії майбутнього посла України в енергетичній сфері?

Як повідомляв УНІАН, 4 червня міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО підтвердив отримання від російської сторони агреману на призначення К.ГРИЩЕНКА Надзвичайним і Повноважним послом України в Російській Федерації.