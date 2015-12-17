ГПУ завтра знову викликає Тягнибока на допит, але вже стосовно Майдану

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами біля будівлі Генпрокуратури, повідомляє телеканал «112 Україна».

«У мене склалося таке враження, що мій слідчий, який вів допит, - він недавно переведений з Запоріжжя, Олександр Марков, - він десь хотів би встановити істину, і я не відчував політичної заангажованості. Мені було сказано, що не виключено, що мене ще будуть викликати в якості свідка, якщо ще будуть якісь додаткові питання. Допит тривав близько трьох годин. Було багато питань, я багато пояснював і розповідав слідчому Маркову», - повідомив Тягнибок.

Він також додав, що отримав від іншого слідчого ГПУ повістку на завтра, і цей допит буде стосуватися кримінальних проваджень, що стосуються Майдану.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати Верховну Раду, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната. Загинули четверо бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков прямо звинуватив в організації заворушень біля будівлі Верховної Ради 31 серпня ВО «Свобода» і особисто Тягнибока.

Сам Тягнибок у зв'язку з цими звинуваченнями подав позов до Авакову про захист честі, гідності та ділової репутації.

По кримінальному провадженню щодо сутичок біля парламенту проходять кілька «свободівців». Тягнибок перебуває в статусі свідка.

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