Кріль отримує у "спадок" колишніх штабістів Ющенка?

Сьогодні в Кіровограді відбулась перша регіональна партійна конференція «Єдиного Центру», участь у якій взяли більш як 200 делегатів, а також лідер цієї політичної сили Ігор КРІЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, шляхом таємного голосування головою регіональної організації «ЄЦ» було обрано Анатолія РЕВЕНКА, який у 2005-2007 роках працював на посаді першого заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації. На президентських виборах 2004 р. А.РЕВЕНКО очолював міський виборчий штаб Віктора ЮЩЕНКА, до 2005 р. був головою обласної організації Народного Руху України, до 2008 року він входив до складу Ради «Народного Союзу Наша Україна».

На конференції також було обрано Раду Кіровоградської регіональної організації «Єдиного Центру». Серед її членів – заступник чинного кіровоградського губернатора Віктор ДЕМЧЕНКО, генеральний директор авіакомпанії «УРГА» Леонід ШМАЄВИЧ та інші.

За словами І.КРІЛЯ, ідеологічна складова «ЄЦ» передбачає, що люди, які займають високі адміністративні пости, зокрема, голови обласних державних адміністрацій, не можуть очолювати регіональні організації.

«Наша структура будується не на адмінресурсі. Багато хто з губернаторів в країні прагнули очолити процес створення «Єдиного Центру» в областях, але ми вважаємо це сприяло б заангажованості її членів. Кожен повинен займатись своєю справою», - підкреслив І.КРІЛЬ.