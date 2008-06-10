Єдиний Центр замахнувся на Богатирьову, Яценюка і Балогу

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ не виключає, що ЄЦ може очолити дуже відомий український політик.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Водночас І.КРІЛЬ зауважив, що питання зміни лідера ЄЦ неактуальне до 12 липня, коли відбудеться з’їзді партії, який може його розглянути. До того часу “Єдиний центр” очолюватиме він.

“Я не сумніваюся, що політичну партію “Єдиний Центр” може очолити хтось з дуже відомих політиків. Можливо, вони вже є членами цієї партії, а можливо, вони вступлять в неї”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, хто може очолити партію – Раїса БОГАТИРЬОВА, Арсеній ЯЦЕНЮК чи Віктор БАЛОГА, І.КРІЛЬ зазначив: “Я б хотів бачити всіх трьох у керівництві партії. Це була б для мене ідеальна ситуація”.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА заявив, що незабаром у партії "Єдиний центр" може з’явитися новий керівник.

"Невдовзі "Єдиний центр" може очолити людина, яку преса України дуже добре знає", – сказав Ю.ЗАБЕЛА. Водночас він не уточнив, кого саме має на увазі, зазначивши, що "це буде некоректно".