До Дніпровського суду у залу засідань запустили "тітушок" (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, вони увірвалися у залу суду і почали бити усіх присутніх, у тому числі журналістів.

Правоохоронці своєю чергою нічого не роблять і просто спостерігають.

В той же час у залі суду присутня Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська.

Прихильники Корбана змогли відбити напад "тітушок", застосувавши вогнегасник.

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Водночас правоохоронці впродовж декількох годин відмовлялись запустити у залу суду дві групи різних лікарів, які приїхали госпіталізувати Корбана.

Слухання по справі Корбана відбувались на другому поверсі.

Після рішення суду про закриття засідання із будівлі суду правоохоронці нікого не впускали і не відпускали.

Тітушки увірвались в залу суду Posted by Татьяна Боковня on Sunday, December 27, 2015

Наразі "тітушки" відступили із зали суду.

Кількість «тітушок» складала приблизно 30 осіб у специфічному вигляді.

Posted by Татьяна Боковня on Sunday, December 27, 2015

Представники партії "УКРОП" заявляють, що після нападу «тітушок» правоохоронці затримали двох активістів партії.

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Представник партії заявив, посилаючись на слова силовиків у масках, що "їх вивели, і зараз вони погрожують і мені і усім іншим, погрожують, що вони нас усіх тут винесуть. Це є безлад".

Він заявив, що силовики затримали активістів Валентина Сіманського та Вадима Сарахмана.

Затриманих відправили у невідомому напрямку.