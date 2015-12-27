До Дніпровського суду Києва прибула омбудсмен з прав людини

Як передє кореспондент УНІАН, вона пройшла до Корбана.

Перед цим народні депутати заявили, що силовики можуть вдатися до нового штурму, щоб Корбана силою перенести до іншої зали судових засідань.

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Сторона захисту заявила, що судове засідання не може відбуватися більше 14 годин.

Судовий розпорядник заявив, що засідання відновиться через 15 хвилин.