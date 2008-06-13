Балога пішов у відпустку, щоб... попрацювати

Глава Секретаріату Президента Віктор Балога узяв відпустку, щоб особисто агітувати в регіонах за створення «Єдиного Центру». Про це пише газета "Дело".

На 12 липня призначено черговий з`їзд «Єдиного Центру». До цього часу партія повинна закінчити створення партійних осередків в регіонах. Проте партбудівництво несподівано почало зменшувати темпи. На сьогодні «єдиноцентристам» вдалося створити повноцінні відділення тільки в 9 областях – переважно Центральної і Західної України. Щоб прискорити процес, до агітації за «Єдиний Центр» особисто підключився глава президентського Секретаріату, відзначає видання.

Головний ідеолог створюваної партії Віктор Балога вирішив особисто проінспектувати найбільш проблемні регіони – південні і східні. Його супроводжують члени президії новоствореної партії, депутати Верховної Ради Ігор Кріль, Михайло Полянчич і Олеся Оробець.