Корбан залишається на лікуванні в Інституті Амосова - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це його адвокат Оксана Томчук повідомила журналістам після судового засідання у Апеляційному суді Києва.

"Дії стосовно тримання нашого підзахисного і його примусового етапування до судових засідань у Дніпровський районний суд дуже негативно позначились на його здоров'ї, тому він вже з 25 числа (грудня) перебуває в стаціонарі. Його досі не виписано, що свідчить про те, що стан його здоров'я значно гірший, ніж у нормальній ситуації", - сказала захисник.

Читайте такожСуд переніс розгляд апеляції на арешт Корбана

За її словами, Корбан зараз перебуває в інтитуті ім.Амосова.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд переніс на 22 січня розгляд скарги на рішення про тримання Корбана під вартою.

Суддя Денис Масенко прийняв рішення направити до Державної судової адміністрації запит щодо відповідності наявного обладнання у залі судових засідань до норм Європейської конвенції із захисту прав людини.

Це питання стосується звернення сторони захисту про те, щоб звільнити Корбана із металевої клітки в залі суду та дати можливість брати участь у засіданні за одним столом разом з адвокатами.

Також суддя постановив звернутися до Київського міського бюро судово-медичних експертиз для надання висновку щодо стану здоров'я Корбана.