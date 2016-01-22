У "Самопомочі" назріває розкол - ЗМІ

Про це повідомило джерело Еспресо.TV.

Згідно з інформацією, нинішній заяві партії "Самопоміч" передувала зустріч представників фракції з Андрієм Садовим, яка вчора відбулася у Львові. Відбувалася тривала розмова на підвищених тонах. Думки членів фракції розійшлись. Значна частина депутатів не підтримала ініціативу про заяву, яку сьогодні оприлюднили від імені партії.

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Джерела стверджують, що група депутатів не поділяє позицію лідера партії та його найближчих соратників. Подейкують навіть про розкол у парламентській фракції "Самопоміч".