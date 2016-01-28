Арбузов виграв справу в суді ЄС щодо санкцій

Генеральний суд Європейського Союзу скасував перше рішення Ради ЄС про застосування санкцій проти соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Арбузова.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було оприлюднено сьогодні в Люксембурзі.

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До Арбузова було застосовано спільний аргумент про те, що лист від 3 березня 2014 року, переданий Генеральною прокуратурою України як підстава для ухвалення рішення про санкції, не містить жодних деталей щодо висунутих звинувачень.

"До особи не можна ставитися, як до відповідальної за зловживання державними коштами на підставі того, що вона є об'єктом попереднього розслідування у третій країні без того, щоб Раді ЄС було відомо про питання, з приводу якого висунуті можливі звинуваченя щодо особи у цьому розслідуванні", - пояснив суд.

Суд вирішив, що замороження активів не відповідає критеріям, тому скасував санкції за період з 6 березня 2014 року по 5 березня 2015 року.

Разом з тим, в силі залишається друге рішення Ради ЄС, яким санкції було продовжено ще на один рік. Тому Арбузов залишається під дією санкцій Євросоюзу.

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Як повідомляв УНІАН, колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Януковича Андрій Портнов восени 2015 року виграв у Суді ЄС справу щодо застосованих проти нього санкцій. Він припустив, що рішення на його користь може бути використане іншими особами з «чорного списку», але допоможе це не всім.