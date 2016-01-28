Геращенко розповіла про результати роботи української делегації в ПАРЄ

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», про це заявила народний депутат від «БПП», голова парламентського Комітету з питань європейської інтеграції Ірина Геращенко, коментуючи результати роботи українських парламентаріїв у сесії ПАРЄ.

За її словами, ключовими темами цієї сесії мали стати дебати стосовно пролонгації або скасування повноважень російської делегації у ПАРЄ. «Російська делегація не приїхала на сесію, оскільки усвідомлювала, що санкції та обмеження її в правах будуть продовжені через невиконання жодного пункту, жодної резолюції Ради Європи стосовно анексії Криму та окупації Донбасу. Попри втечу, російська делегація, через своїх сателітів, намагалася винести на порядок денний кілька важливих питань з метою пом’якшення санкцій або їхнього скасування», - сказала Геращенко.

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Вона повідомила, що відбулась «серйозна дискусія, яку ініціювали близькі до Кремля партії щодо неприпустимості будь-яких санкцій проти політиків. Нашій делегації вдалося внести в резолюцію з цього приводу надзвичайно важливі поправки і визнати право країни вводити санкції проти тих політиків, які не шанують національне законодавство іншої країни. Асамблея визнала: якщо будь-який політик, без узгодження з українською владою, в’їжджає на окуповані території Криму або Донбасу через неконтрольовані ділянки державного кордону, Україна може внести такого політика в список небажаних осіб».