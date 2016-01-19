Клімкін закликав ПАРЄ тиснути на РФ, щоб повернути її до виконання зобов'язань
Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав Парламентську асамблею Ради Європи продовжити міжнародно-правовий тиск на Росію з метою її повернення до виконання своїх зобов'язань у рамках міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, і двосторонніх договорів.
Про це він сказав під час зустрічі з доповідачем комітету з політичних питань і демократії ПАРЄ Мікеле Ніколетті, повідомляє прес-служба МЗС.
Клімкін поінформував Ніколетті про останній розвиток подій на Донбасі, а також про кроки української сторони, спрямовані на виконання Мінських домовленостей.
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Було також обговорено ситуацію з порушеннями прав людини на окупованій території АР Крим та незаконним утримуванням Росією українських громадян, в тому числі члена ПАРЄ Надії Савченко.
«Сторони окремо обговорили процес проведення внутрішніх реформ, спрямованих на подальший розвиток демократичного суспільства. Був відзначений істотний внесок Ради Європи у процес реформування нашої держави у відповідності з кращим європейським досвідом», - йдеться в повідомленні.
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