ПАРЄ дозволила Україні вводити санкції проти депутатів, які їздять до Криму

Як йдеться в повідомленні "ЄвроПравди", за цю резолюцію проголосували 68 депутатів при 8 голосах проти.

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ПАРЄ висловила "стурбованість" з приводу існування "чорних списків" парламентарів, але заявила, що вважає допустимою заборону на в'їзд для парламентарів, які перед тим "порушили законодавство держави в частині в'їзду на його територію".

"Російська делегація, попри фізичну відсутність на сесії ПАРЄ, дистанційно працює над питанням зняття чи пом'якшення санкцій. Сьогодні в ПАРЄ дискутували питання обмежень проти парламентарів. Друзі Кремля, представники лівих партій, мобілізували свої зусилля, аби довести, що санкції проти депутатів недопустимі, бо ж заважають діалогу", - розповіла у своєму у Facebook уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, член делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко.

Російська делегація, попри фізичну відсутність на сесії ПАРЄ , дистанційно працює над питанням зняття чи пом'якшення са... Опубліковано Iryna Gerashchenko 26 січня 2016 р.

Видання зазначає, що початковий проект документу пропонував принципово інше формулювання - він категорично засуджував і визнавав незаконною практику "чорних списків" і заборон на в'їзд.

Однак цю норму відкоригували за пропозицією грузинського депутата Чорі Тактакішвілі, яку підтримала низка інших депутатів.

Геращенко підкреслила, що санкції не потрібно сприймати як репресії проти когось, а відповідальність політиків за їх дії.

Поправку Чорі Тактакішвілі, яка повністю змінила тон резолюції, ПАРЄ підтримала з невеликою перевагою – 49 проти 35 голосів.