Ющенко дав Тимошенко рознарядку на переговори з Путіним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО отримала директиви на газові переговори з Росією, у яких наголошується, що ціна на газ має бути узгоджена до 15 вересня.

Як передає коресподент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, він учора спілкувався з Ю.ТИМОШЕНКО і поставив у своїх директивах ряд завдань. Зокрема, сказав Президент, на переговорах у Росії український уряд має чітко зафіксувати обсяги поставок газу і завершити формування балансу газу.

Президент наголосив, що мають бути чітко закріплені як обсяги, необхідні для ринку України, так і обсяги газу, який буде транспортуватися транзитом через Україну до Європи.

Також важливим завданням є питання фіксації ціни на газ. В.ЮЩЕНКО висловив побажання, щоб відповідні переговори були завершені у серпні, максимум до 15 вересня. За його словами, це необхідно для того, аби при формуванні державного бюджету на 2009 рік враховувати цю важливу складову.

Глава держави наголосив, що ціна на газ має бути зрозумілою, а також має бути зрозумілим механізм її формування. «Щоб ціна була не політична, а економічна», - сказав В.ЮЩЕНКО. Це саме стосується і фіксації ціни на транзит газу, яка, на думку В.ЮЩЕНКА, має бути чітко прив’язана до ціни на газ.

Крім того, Президент наголосив, що під час переговорів у РФ необхідно чітко зафіксувати те, що Україна має бути долучена до переговорів по газу із середньоазійськими країнами як третя сторона.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня у Москві відбудеться зустріч співголів Комітету з питань економічної співпраці Українсько-Російської міждержавної комісії – прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО і голови уряду Росії Володимира ПУТІНА.