Путін похвалив Тимошенко, але про європейські ціни на газ нагадав

Уряд України конструктивно працює над вирішенням газових питань і на сьогодні поточних боргів перед російськими постачальниками в українських споживачів немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Москві.

За його словами, існують лише борги за газ з минулих років.

Водночас він зазначив, що Росія хотіла б поступово вводити для України європейські ціни на газ.

«Нам би хотілося, щоб ми виходили на європейське ціноутворення з Україною поступово», - заявив В.ПУТІН, проте при цьому підкреслив, що «середньоазійські постачальники газу висловили бажання перейти на європейські ціни на свою продукцію з січня 2009 року».

Що стосується паралельної зміни ціни на газ і тарифів на його транзит територією України, то В.ПУТІН зауважив, що «це питання лежить в компетенції господарюючих суб`єктів».

«Ми з боку урядів всіляко хотіли б, щоб ці домовленості були досягнуті», - підкреслив президент Росії.