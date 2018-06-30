БЮТ уже не вірить в педагогічний талант Тимошенко?

На «таємному» з`їзді БЮТ – захід проходив за закритими дверима, пресу не пустили – у біженця з коаліції Ігоря Рибакова, за даними джерела, таки відібрали депутатський мандат. Паралельно розлучився з своїми повноваженнями ряд депутатів місцевих рад, діяльність яких останнім часом нервувала керівництво блоку.

Правда, те ж джерело повідомило, що з`їзд вирішив жодним чином не коментувати і… не оприлюднювати рішення блоку. Невже все-таки сподіваються повернути блудного нардепа в лоно коаліції?

Наприкінці минулого тижня інші джерела в БЮТ передрікали, що на початку липня у фракції прем`єра буде лютувати «синдром кота Леопольда».Нібито, Юлія Тимошенко особисто вбила чотири години задля навернення на путь істинний депутата своєї фракції . Свист батога прозвучав у понеділок. А в якості пряника, якщо вірити джерелам, Тимошенко використовувала ключові посади в її уряді. А саме крісло віце-прем`єра з питань митної служби, віце-спікера ВР і глави держмитслужби (втративши надію одержати останнє, Рибаков , власне, і зробив ноги з коаліції). Ніби як прем`єр і біженець домовилися, та ще й більшовик-розстрига, який ніби то розкаявся, обіцяв як бонус привести побратима по «самоволці» – вихідця з коаліції від НУ–НС Юрія Бута.

Тепер же стійкого борця з «диктатурою і свавіллям» лідера БЮТ чи то всього лише додатково налякали, щоб був згідливішим, чи то нардеп все-таки доскакався, і Тимошенко чекає лише юридичного обгрунтування, щоб оголосити про остаточний розрив з перебіжчиком.

А наговорив-то Рибаков за два тижні з хвостиком предостатньо:

6 червня він, вперше після оприлюднення його заяви про вихід з складу парламентської коаліції (але не з фракції БЮТ), пояснив своє рішення ось таким чином: «Рішення залишити ряди парламентської більшості стало логічним наслідком виявлених мною численних корупційних діянь, сліди яких ведуть до вищого керівництва уряду». Персонально главі митниці Валерію Хорошковському, якому і дісталася «спірна» посада, перепало за організацію крупних контрабандних схем і фінансові махінації, що «полегшили держбюджет на мільярди гривень».

Попутно дісталося і шефині Рибакова – Юлії Володимирівні, яку нардеп-відщепенець відкритим текстом звинуватив у тому, що прем`єр-міністр не реагує на кричущі факти махінацій і корупції, тому що «їй особисто вигідні тіньові схеми». «Уряд не тільки не припинив незаконні схеми, але і розширив арсенал засобів контрабанди».

9 червня до переліку причин виходу Рибакова з коаліції додалася ледве найоригінальніша: «Я зробив політичний хід задля поліпшення життя людей в країні». Очевидно, для посилення психологічного ефекту попутно було виваляно в бруді 90% критиків Рибакова (правда, на цей раз – без назв прізвищ і посад), які, за словами «страждальника», спершу публічно говорять про нього гидоту, а опісля – дзвонять йому особисто з вибаченнями, мовляв, їх примусили: лідер фракції ввів обов`язкову участь нардепів від БЮТ в показовій прочуханці пана Рибакова.

А ще через 3 дні – 12 червня – Рибаков заявив, що його вихід з коаліції – остаточний і безповоротний. «Хочу розвіяти всі міфи і чутки… про своє повернення в коаліцію – це все неправда, яку озвучують депутати і лідери фракції для того, щоб утримати інших депутатів, які хочуть піти з коаліції, але не наважуються, – сказав депутат, і додав – я всім продемонстрував, що відповідаю за свої слова і не збираюся робити крок назад». Також, за словами нардепа, коаліція після його відходу почала розвалюватися «зі скаженою швидкістю».

20 червня Рибаков ще раз підтвердив«рішучий і остаточний розрив з коаліцією, яка створила дах над тіньовими, корупційними схемами розкрадання держави», і він остаточно переконався в своїй правоті, як тільки йому стало відомо про підготовлювані замахи на його життя. Нібито нардепу дзвонили невідомі, передрікаючи швидку загибель. І борець за праве діло підозрював «корупціонерів і контрабандистів разом з їх високими покровителями в Києві», яким його непримиренна позиція – що кістка в горлі.

А ще через п`ять днів в СБУ було вирішено, що бійці спецпідрозділу «Альфа» супроводжуватимуть Рибакова і членів його сім`ї цілодобово, де б вони не знаходилися.

Фактично за якісь кілька тижнів була намальована жалісна картина політичного цькування на межі фізичного знищення чесного депутата, винного тільки у тому, що боровся з несправедливістю і не боявся відкрито висловлювати своє ставлення до негативних процесів у рідному блоці і фракції. Хіба що на доказ сказаного не було приведено жодного документа, жодного судового позову. Та ще до недоліків «оформлення» можна віднести той факт, що до моменту виходу пана Рибакова зі складу парламентської більшості ніхто і знати не знав про його розбіжності з фракціонерами БЮТ…

І ще одним живиться черв`ячок сумніву: вийшов-то чесний і принциповий депутат зі складу коаліції, але не з фракції. Хоча, якщо врахувати його розбіжності в поглядах з Юлією Тимошенко (як прем`єр-міністром) і призначеним нею Валерієм Хорошковським на методи роботи дермитслужби, а також з Юлією Володимирівною (як лідером БЮТ) і керівництвом фракції – на способи упровадження внутрішньофракційної дисципліни, – було б логічніше вчинити якраз навпаки. Тобто залишитися членом парламентської коаліції, але заявити про те, що не вважає себе з цієї миті депутатом-бютівцем.

Втім, є обставина, яка пояснює і вибрану вихідцями з коаліції форму демаршу, а заразом і припущення про те, що Тимошенко розглядає можливість повернення Рибакова як повноцінну альтернативу вигнанню з парламенту.

Депутати від БЮТ, коментуючи в ЗМІ можливість позбавлення Рибакова мандата, зсилалися на торішнє рішення Конституційного суду, яким ініціаторам розгляду справи про конституційність указів Віктора Ющенка про розпуск ВР було відмовлено на тій підставі, що 8 з 45 підписантів на момент розгляду представлення уже не були нардепами: БЮТ позбавив їх мандатів, виключивши зі складу фракції… Тобто фактично була легалізована можливість застосування імперативного мандата у разі виходу депутата з парламентської фракції.

Але Рибаков-то з Бутом вишли не з фракцій, а з коаліції. А значить, навіть спроба застосувати вельми хиткий прецедент (вказаний чинник міститься тільки в мотивувальній частині рішення КС) до вихідців з коаліції є проблематичною. І вельми затяжною... І ніхто не сказав, що домовитися було б складніше…

Далі залишається тільки спостерігати за розвитком подій. Як тільки рішення «секретного з`їзду» БЮТ опублікують офіційно, слід чекати серії судових позовів, в яких скривджений Рибаков спробує втопити своє недавнє начальство. В той же час опоненти з ПР і СП прикладуть максимум зусиль, щоб не допустити реєстрації іншого депутата від БЮТ, одночасно намагаючись переформатувати коаліцію, зсилаючись на брак чисельного складу.

Втім, оптимістичний варіант – нітрохи не кращий. І єдина його відмінність у тому, що він принесе проблеми не днями, а в довгостроковій перспективі. Демонстративне братання рідних фракцій з блудними нардепами займе коаліціянтів на кілька днів від сили. Після чого ті, що повернулися, закинуть подалі порожні упаковки з-під «озвірину», зітруть з пам`яті всі гучні звинувачення і відра вилитого бруду і радісно побіжать одержувати обіцяні пряники.

Тільки ось де гарантія, що ті, у кого пряники відберуть для вручення більш «гідним», не повважають, у свою чергу, що теж мають право прийняти курс цього «чудодійного препарату»? Адже посад на всіх не вистачить за визначенням.

Олена Перегуда