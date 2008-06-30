БЮТ відібрав у свого біженця депутатський мандат - джерело

З’їзд БЮТ позбавив народного депутата Ігоря РИБАКОВА депутатського мандата.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в БЮТ, відповідне рішення було ухвалене сьогодні під час з’їзду. З’їзд відбувався за закритими дверима, без участі представників ЗМІ.

Крім того, під час з’їзду було ухвалене рішення про позбавлення депутатських мандатів ряд депутатів місцевих рад, що обиралися від БЮТ.

Джерело також повідомило, що під час з’їзду було ухвалене рішення не давати жодних коментарів і офіційно не оприлюднювати рішення блоку. Чим викликане таке рішення співрозмовник агентства не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ написав заяву про вихід з коаліції. Крім того, 27 червня було оприлюднено рішення Конституційного Суду, яким, зокрема, визнано неконституційними положення ч. 5, 6 ст. 13 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо права народного депутата вільно виходити зі складу фракції або не входити до жодної із зареєстрованих депутатських фракцій.