Біженець з коаліції не віддасть свою картку "старому совковому болоту"

Народний депутат України, голова міжфракційного депутатського об`єднання у ВР "Контрабанді - СТОП" Ігор РИБАКОВ заявляє, що не повернеться в коаліцію і не віддасть своєї картки для голосування.

У заяві І.РИБАКОВА, переданій агентству УНІАН, сказано, що його вихід з демократичної коаліції – безповоротний, а картки для голосування – у нього на руках.

"Хочу розвіяти всі міфи і чутки про свою картку для голосування і про своє повернення в коаліцію – це все неправда, яку озвучують депутати і лідери фракції для того, аби утримати інших депутатів, які хочуть піти з коаліції, але не зважуються", - сказав І.РИБАКОВ.

Він наголосив, що після його виходу з коаліції вона розвалюється «зі скаженою швидкістю». "Я всім продемонстрував, що відповідаю за свої слова і не збираюся робити крок назад. Моє рішення залишити ряди парламентської більшості стало послідовним і логічним результатом, знайдених мною безліч беззаконно-корупційних дій, на які я неодноразово звертав увагу керівництво фракції і уряду", - наголосив І.РИБАКОВ.

Він вважає, що «держава жадає нових осіб у владі і в парламенті». "Мої кроки про вихід коаліції необхідні для того, аби наша держава одержала нову, ефективну і молоду політично підковану еліту, яка замінить докорінно всіх тих, хто замішаний в криміналі і корупції. Молода політична еліта не буде себе плямувати старим совковим болотом", - відзначає І.РИБАКОВ.

Він наголосив, що заяви деяких політиків про його можливе повернення в коаліцію це «пустослів’я і власний піар».

«Я прийшов до парламенту відстоювати інтереси народу, а не обслуговувати окремі кримінально-контрабандні схеми кланів, які знищують нашу націю і змушують людей виживати", - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція “ Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід з коаліції.