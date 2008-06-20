Рибаков заявляє, що йому погрожують

Народний депутат України, голова між фракційного об’єднання Верховної Ради “Контрабанді- стоп” Ігор РИБАКОВ звернувся до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України з приводу перевірки фактів погроз його життю та з вимогою встановити їх авторів.

Як зазначається у заяві І.РИБАКОВА, переданій агентству УНІАН, його «рішучий і остаточний розрив із коаліцією, яка утворила дах над тіньовими, корупційними схемами розкрадання держави, був правильний”.

У заяві йдеться: “Однак моя непримиренність стала кісткою в горлі корупціонерів і контрабандистів разом з їхніми високими покровителями у Києві”.

І.РИБАКОВ стверджує, що останнім часом на його адресу “почастішали погрози фізичної розправи”.

“Неодноразово мені телефонували невідомі, кожен із яких вів розмову у погрозливій формі. Анонімні листи аналогічного змісту надходили на мою електронну адресу, через sms мене попереджали про замах на мене. В останньому листі, який я одержав у парламентській пошті, автор прямо пише: …"Ты притягиваешь на себя внезапную смерть и гибель…", - сказано у заяві.

І.РИБАКОВ вважає, що “СБУ має вжити вичерпних заходів для гарантування моєї безпеки та безпеки членів моєї сім’ї”.

“Прошу вважати цю заяву як запобіжну дію проти ймовірних замахів на моє життя і здоров’я. Розраховую, що правоохоронні органи докладуть усіх можливих зусиль для забезпечення безперешкодного виконання мною всіх повноважень народного депутата, передбачених Конституцією та законами”, - йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України І.РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.