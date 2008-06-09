Бютівець Рибаков розказав, навіщо вийшов з коалиції

Народний депутат України (фракція БЮТ) Ігор РИБАКОВ заявляє, що вийшов з коаліції "для поліпшення життя людей у країні".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби депутата, переданому УНІАН.

І.РИБАКОВ також заявляє, що він ні від кого не ховається і продовжує працювати в посиленому режимі – бореться з контрабандою (він є головою Міжфракційного депутатського об`єднання у Верховній Раді «Контрабанді – стоп!») «Я ні в кого нічого не вкрав і ніякого злочину не скоїв, тому немає необхідності від когось ховатися. Я зробив політичний хід для поліпшення життя людей у країні. На всі дзвінки відповідаю по можливості», - цитує парламентарія прес-служба.

Крім того, депутат вважає різкі заяви деяких політиків щодо його вчинку «дешевим піаром». «Такі політики займаються власним піаром, спекулюючи моїм ім`ям. Складається враження, що в БЮТ, окрім обливання гряззю, іншого сленгу не існує», – зазначає І.РИБАКОВ.

За інформацією прес-служби депутата, 90% його критиків вже постфактум дзвонять йому і вибачаються за висловлене, посилаючись на «обязалівку», взяту перед лідером фракції.

У той же час, І.РИБАКОВ стверджує, що у фракції БЮТ уже давно немає єдності духу і спільної ідеї, тому депутати висловлюють неправдоподібні дані щодо зниження інфляції в країні, поліпшення життя громадян, зменшення контрабанди тощо.

Депутат також повідомив, що цього тижня він дасть широку прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.