"Вбивця" коаліції Рибаков звинувачує уряд у контрабанді

Народний депутат із фракції Блоку Юлії Тимошенко Ігор РИБАКОВ пояснив своє рішення про вихід зі складу Коаліції демократичних сил у заяві, текст якої має УНІАН.

І.РИБАКОВ зазначив, що вихід із коаліції означає припинення його діяльності у законотворчій роботі, голосуваннях, засіданнях і зборах.

«Рішення залишити ряди парламентської більшості стало логічним наслідком виявлених мною численних корупційних діянь, сліди яких ведуть до вищого керівництва уряду», - зазначив народний депутат.

І.РИБАКОВ заявив, що як голова міжфракційного депутатського об’єднання «Контрабанді – стоп!» дійшов висновку, що уряд не лише не припинив дію незаконних схем, а й розширив арсенал засобів контрабанди.

«Провідну роль в адмініструванні корупційних діянь відіграє Державна митна служба та її керівник Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ. Саме це відомство та його очільник запровадили нові контрабандні комбінації, що полегшило державний бюджет на мільярди гривень», - говориться в заяві депутата.

Як повідомляв УНІАН, вийшов з коаліції і народний депутат від НУ-НС Юрій БУТ.