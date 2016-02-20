Президент розповів, що необхідно для успішного завершення справ щодо Майдану

Про це йдеться у зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.

«Головне, що потрібно для успішного завершення справ щодо Майдану – це остаточно ухвалити зміни до Конституції в частині судової реформи, яка передбачає глибоке очищення судів», - заявив він.

За словами президента, відсутність судової реформи, якщо вона не набере трьохсот голосів в Раді, це єдине, що може перешкодити покаранню винних. Саме в судовій системі найбільші спротив, саботаж і кругова порука щодо покарання винних за злочини проти Майдану. Бо ця система значною мірою формувалася саме тими, кого вона зараз має притягувати до відповідальності.

«Зміни до звичайних законів, ухвалені раніше, для істотного оновлення судів можливостей не дають. Тим не менше після відповідних розслідувань, проведених Тимчасовою спеціальною комісією та Вищою радою юстиції я вже підписав укази про звільнення семи суддів, які виносили незаконні рішення щодо учасників акцій протесту. Ще одна суддя буде звільнена наступного тижня. 14 суддів за поданням ВРЮ має звільнити Верховна Рада», - зауважив президент.

Читайте такожПрезидент на зустрічі з сім'ями Героїв Небесної Сотні: "Ніхто не уникне відповідальності"

«Загалом на розгляд Вищої ради юстиції було передано висновок ТСК про наявність ознак порушення присяги у діях 46 суддів. Наразі, наскільки я поінформований, по 35 справах ВРЮ прийняла остаточні рішення. Із них - по 22 суддях внесла подання про звільнення у зв’язку з порушенням присяги судді», - повідомив Порошенко.

Також він додав, що матеріали щодо шістьох суддів направлені до Вищої кваліфікаційної комісії суддів для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

«Розстріл учасників мирних протестів – це злочин, який не має терміну давності. Розслідування й суди вже йдуть, і винні будуть покарані якщо не сьогодні, то завтра; якщо не завтра, то післязавтра. Долаючи об’єктивні та суб’єктивні труднощі, ламаючи спротив старої системи, країна тим не менш, змінюється і рухається вперед. Висновки робити зарано, але я переконаний, що і влада, і суспільство спрацюють в результаті так, що нам ніколи не буде соромно перед світлою пам’яттю Небесної Сотні», - запевнив президент.