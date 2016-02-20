Порошенко заявив, що не допустить зупинки розслідування злочинів часів Майдану

Президент України Петро Порошенко заявив про неприпустимість зупинки розслідування злочинів часів Майдану з 1 березня через недосконалість законів та запевнив, що не допустить цього.

Про це він заявив на зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

Зокрема на зустрічі голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» Ігор Гурик подякував главі держави за підтримку і розуміння скорботи родин та закликав інші громадські організації утриматись від акцій протесту у ці дні.

«Для нас дуже важливо гідно вшанувати пам’ять загиблих. Зараз дуже важливою є єдність нашої держави, щоб ми розуміли, що ми мажемо подбати про її цілісність, щоб перемогти агресора та втілити у життя ідеї Героїв Небесної Сотні та їхнє прагнення побудувати європейську державу», — сказав батько загиблого Героя Романа Гурика.

Він також висловив занепокоєння з приводу повідомлення про можливість зупинення розслідування злочинів часів Майдану з 1 березня через те, що набуде чинності закон про Державне бюро розслідувань в нинішній редакції.

«Президент наголосив на неприпустимості зупинки процесу розслідування через недосконалість законів та запевнив, що не допустить цього», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, начальник управління спецрозслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив що з 1 березня ГПУ припиняє розслідування справ про злочини на Майдані.

«Є закон про Державне бюро розслідувань. У зв’язку з недосконалістю його статей маємо ситуацію, що з 1 березня слідство не зможе тривати. Тому що слідчі прокуратури втратять повноваження, а ДБР працюватиме не буде», - сказав Горбатюк.

Він наголосив, що пленарний тиждень завершився, а зміни не ухвалені. Наступне засідання Верховної Ради відбудеться 15 березня.

Як відомо, законопроектом № 4099 «Про внесення зміни до пункту 1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державне бюро розслідувань» щодо терміну набрання чинності» пропонується відтермінувати до 1 вересня 2016 року термін створення Державного бюро розслідувань (у чинній редакції - 1 березня 2016 року) з метою належного вирішення комплексу правових, структурно-організаційних, процедурних, кадрових та фінансових питань створення Бюро.

На даний момент Бюро не створене, але саме до його компетенції віднесено, в тому числі, слідство у злочинах проти Майдану.